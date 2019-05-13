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Posted 13 мая 2019, 11:14

Published 13 мая 2019, 11:14

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Вооруженный школьник взял в заложники учеников в Казани

13 мая 2019, 11:14
В Казани ученик школы с оружием взял в заложники сверстников, сообщает издание «Новые известия».

Происшествие случилось в гимназии № 7. На место происшествия прибыли специалисты оперативных служб.

«Вооруженный пистолетом школьник захватил заложников. Ситуацию удалось разрешить, никто не пострадал», — пишет издание.

Отмечается, что обучение в гимназии продолжилось. Ранее в Ростове осудили мужчину, который который ранил двоих ножом и взял в заложники женщину.

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