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Жители Таганрога искупались в коммунальном фонтане

13 мая 2019, 14:48
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Таганроге Ростовской области двое местных жителей искупались в коммунальном фонтане, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Знаменитые таганрогские источники с целебной водой привлекают к себе горожан», — пошутил автор публикации.

Он добавил фото, на котором показал двух мужчин. Они полуголые купались в месте прорыва трубы.

В это время из-под земли вырывались потоки воды и подтопили часть территории. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что это коммунальные рабочие, которые разделись, чтобы провести ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что на улице Дзержинского возле гостиницы затопило дорогу из-за коммунальной аварии.

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