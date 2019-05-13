Жители Таганрога искупались в коммунальном фонтане

«Знаменитые таганрогские источники с целебной водой привлекают к себе горожан», — пошутил автор публикации.
Он добавил фото, на котором показал двух мужчин. Они полуголые купались в месте прорыва трубы.
В это время из-под земли вырывались потоки воды и подтопили часть территории. Некоторые пользователи в комментариях предположили, что это коммунальные рабочие, которые разделись, чтобы провести ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что на улице Дзержинского возле гостиницы затопило дорогу из-за коммунальной аварии.