Бизнесвумен из Москвы хочет взыскать 13 млн рублей с «Интеко»

В суд обратилась индивидуальный предприниматель Елена Братанова. Она хочет получить неустойку с 24 февраля 2018 года по 28 января 2019 года в размере 13,3 миллиона рублей.
Также она потребовала установить компенсацию за ожидание исполнения решения суда по три тысячи рублей за каждый день просрочки. Ответчик требования не признал.
Судебное разбирательство состоится 4 июня.
Группа «Интеко» является застройщиком микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону. В Едином реестре застройщиков говорится, что она сдает дома с задержкой сроков ввода до 1,5 года.