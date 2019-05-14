rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бизнесвумен из Москвы хочет взыскать 13 млн рублей с «Интеко»

14 мая 2019, 06:00
Фото: pexels.com
В Арбитражный суд Москвы передали иск с требованием взыскать несколько миллионов с организации «Интеко», сообщается в документах суда.

В суд обратилась индивидуальный предприниматель Елена Братанова. Она хочет получить неустойку с 24 февраля 2018 года по 28 января 2019 года в размере 13,3 миллиона рублей.

Также она потребовала установить компенсацию за ожидание исполнения решения суда по три тысячи рублей за каждый день просрочки. Ответчик требования не признал.

Судебное разбирательство состоится 4 июня.

Группа «Интеко» является застройщиком микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону. В Едином реестре застройщиков говорится, что она сдает дома с задержкой сроков ввода до 1,5 года.

Ранее к компании уже подавала крупный иск юридическая компания.

Материалы по теме
С компании, поставлявшей песок для «Ростов-Арены», могут взыскать 30 млнС торгующей зерном компании в Ростовской области хотят взыскать 11,6 млнВ Ростове с экс-заведующей детсада взыскали ущерб за «мертвые души»
#Новости#Эксклюзив#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58