От лодки до Mercedes: транспорт жен прокуроров Ростовской области

Так, у супруги главного прокурора региона Юрия Баранова в собственности есть внедорожник Mercedes-Benz GLC 300. Стоимость такого нового автомобиля составляет почти четыре миллиона рублей. При этом доход владелицы в 2018 году составил 11 тысяч рублей, а ее супруга — 2,9 миллиона рублей.
Жена первого заместителя прокурора региона владеет легковушкой Fiat Grande Punto. Согласно объявлениям в Интернете, стоимость автомобиля не превышает 500 тысяч рублей.
Автомобиль Mercedes выбрала также жена прокурора Аксайского района, в декларации указана модель ML 350 BlueTEC. Новая машина обойдется примерно в 3,6 миллиона рублей. Общий доход семьи в минувшем году составил около 2,3 миллиона рублей.
У супруги прокурора Багаевского района в собственности есть Lexus RX 200T, стоимость которого начинается от трех миллионов рублей.
Жена прокурора Верхнедонского района ездит на автомобиле Opel Vectra, глава семейства в собственности указал ВАЗ-21103.
Жена прокурора Дубовского района в качестве транспорта выбрала компактный кроссовер Volvo XC60. В зависимости от комплектации стоимость нового автомобиля может достигать четырех миллионов рублей. Ее доход в 2018 году составил три миллиона рублей.
Супруга прокурора Зверево указала в декларации два автомобиля — Audi A6 и Mazda CX5. За год она заработала 6,4 миллиона рублей, ее муж — 2,8 миллиона. Аналогичная Audi есть в собственности супруги прокурора Октябрьского района. Также ей принадлежит моторная лодка.
Свой выбор на автомобилях «Лада» остановила жена прокурора Железнодорожного района Ростова. У нее в собственности имеются «Лада-212140» и «Лада 4/4».