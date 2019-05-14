От лодки до Mercedes: транспорт жен прокуроров Ростовской области

Так, у супруги главного прокурора региона Юрия Баранова в собственности есть внедорожник Mercedes-Benz GLC 300. Стоимость такого нового автомобиля составляет почти четыре миллиона рублей. При этом доход владелицы в 2018 году составил 11 тысяч рублей, а ее супруга — 2,9 миллиона рублей.