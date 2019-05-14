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«Плавающие» люки появятся на улицах Таганрога

14 мая 2019, 09:25
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
«Плавающие» люки установят на улице Чехова в Таганроге Ростовской области после завершения ремонта, сообщила горадминистрация.

Усовершенствованные «плавающие» люки отличаются от привычных отсутствием опорного кольца, что сохраняет положение люка и исключает разрушение канализационной шахты в результате нагрузки от автотранспорта.

В настоящее время на улице Чехова проводят капитальный ремонт, который планируют завершить к 12 июня.

Во время ремонта горловины 155 канализационных колодцев реконструируют и поднимут до уровня асфальтобетонного покрытия дороги. На время работ имеющиеся традиционные люки пометили при помощи GPS и заасфальтировали, чтобы они не мешали проезду техники.

Напомним, в мае в Ростове начнут ремонт 19 дорог.

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