«Плавающие» люки появятся на улицах Таганрога

Усовершенствованные «плавающие» люки отличаются от привычных отсутствием опорного кольца, что сохраняет положение люка и исключает разрушение канализационной шахты в результате нагрузки от автотранспорта.
В настоящее время на улице Чехова проводят капитальный ремонт, который планируют завершить к 12 июня.
Во время ремонта горловины 155 канализационных колодцев реконструируют и поднимут до уровня асфальтобетонного покрытия дороги. На время работ имеющиеся традиционные люки пометили при помощи GPS и заасфальтировали, чтобы они не мешали проезду техники.