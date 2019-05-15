«Донуголь» увеличил прибыль в 2018 году в 10 раз

По сравнению с данными за 2017 год, согласно которым прибыль компании составляла всего 32,2 миллиона рублей, этот показатель вырос более, чем в 10 раз. Выручка предприятия в 2018 году выросла почти на 20% и составила 2,5 миллиарда рублей.