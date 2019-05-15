«Донуголь» увеличил прибыль в 2018 году в 10 раз

Posted 15 мая 2019, 04:00
Published 15 мая 2019, 04:00
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
По сравнению с данными за 2017 год, согласно которым прибыль компании составляла всего 32,2 миллиона рублей, этот показатель вырос более, чем в 10 раз. Выручка предприятия в 2018 году выросла почти на 20% и составила 2,5 миллиарда рублей.
ОАО «Донуголь» зарегистрировано в Шахтах в 1995 году. Основным видом деятельности предприятия является добыча антрацита подземным способом.
Основным владельцем ОАО «Донуголь» является Ахмет Паланкоев, которому принадлежит более 95,2% акций. Из сообщений в СМИ известно, что в состав компании также входят «Шерловская-Наклонная» и «Обуховская № 1», которые находятся в Красносулинском районе Ростовской области. Компания осуществляет поставки угля ставропольскому ПАО «ОГК-2», головным предприятием которого является ПАО «Газпром».
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