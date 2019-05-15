Просьбу вернуть часы в Покровский сквер направили властям Ростова

Часы в Покровском сквере установили еще до Великой Отечественной войны, они пережили оккупацию и даже получили «ранение». В 2010 году стрелки часов перестали ходить, оказалось, что сломался часовой механизм. Долгих шесть лет ждали часы замены механизма, но новый, сделанный в Белоруссии, проработал не больше месяца.