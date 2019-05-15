Просьбу вернуть часы в Покровский сквер направили властям Ростова

Posted 15 мая 2019, 08:10
Published 15 мая 2019, 08:10
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
Часы, которые весной 2018 года вернули после реставрации, недавно исчезли опять.
Реставрация часов находится целиком в ведении городских властей, в адрес которых и направили запрос.
Часы в Покровском сквере установили еще до Великой Отечественной войны, они пережили оккупацию и даже получили «ранение». В 2010 году стрелки часов перестали ходить, оказалось, что сломался часовой механизм. Долгих шесть лет ждали часы замены механизма, но новый, сделанный в Белоруссии, проработал не больше месяца.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]