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Posted 15 мая 2019, 08:10

Published 15 мая 2019, 08:10

Modified 1 октября, 13:55

Updated 1 октября, 13:55

Просьбу вернуть часы в Покровский сквер направили властям Ростова

15 мая 2019, 08:10
Сюжет
Новости Ростова
В администрацию Ростова-на-Дону направили запрос с просьбой вернуть старинные часы из Покровского сквера на место, сообщил председатель регионального Законодательного собрания Александр Ищенко в Facebook.

Часы, которые весной 2018 года вернули после реставрации, недавно исчезли опять.

Реставрация часов находится целиком в ведении городских властей, в адрес которых и направили запрос.

Часы в Покровском сквере установили еще до Великой Отечественной войны, они пережили оккупацию и даже получили «ранение». В 2010 году стрелки часов перестали ходить, оказалось, что сломался часовой механизм. Долгих шесть лет ждали часы замены механизма, но новый, сделанный в Белоруссии, проработал не больше месяца.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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