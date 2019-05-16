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Фестиваль пляжного волейбола впервые пройдет в Ростове

16 мая 2019, 06:01
Фото: Ростов-на -Дону Komus Фест
Первый фестиваль пляжного волейбола «Ростов-на-Дону Комус Fest» пройдет с 14 по 16 июня 2019 года, сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятия трехдневного фестиваля «Ростов-на-Дону Комус Fest» пройдут в парке Левобережный, участниками мероприятия могут стать все желающие старше 16 лет.

На турнир в Ростов ожидают около 250 команд со всех регионов России, в общей сложности более 500 человек. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля до 2 июня включительно.

Общий призовой фонд мероприятия превышает 500 тысяч рублей, призы в финале получат не только победители, но и занявшие призовые места.

Зрители соревнований смогут поучаствовать в конкурсах и посетить зоны активностей. Для самых активных компания «Комус» приготовила подарки и призы.

Компания «Комус» проводит фестиваль третий год, за время существования мероприятия его участниками стали более 3 тысяч человек. На время фестиваля парк Левобережный станет местом отдыха и развлечения для жителей и гостей Ростова.

Церемонию награждения финалистов проведут с участием победительниц регионального кастинга международного конкурса красоты «Мисс Офис», который состоится в Ростове-на-Дону 15 июня в ТРК «Мегамаг». Участвовать в конкурсе красоты могут ростовчанки, работающие в офисах, предварительно пройдя регистрацию на официальном сайте проекта.

Победительница будет представлять Ростов на финале в Москве и получит шанс выиграть 2 миллиона рублей и стать рекламным лицом главного спонсора конкурса компании «Комус».

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