Фестиваль пляжного волейбола впервые пройдет в Ростове

Мероприятия трехдневного фестиваля «Ростов-на-Дону Комус Fest» пройдут в парке Левобережный, участниками мероприятия могут стать все желающие старше 16 лет.
На турнир в Ростов ожидают около 250 команд со всех регионов России, в общей сложности более 500 человек. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля до 2 июня включительно.
Общий призовой фонд мероприятия превышает 500 тысяч рублей, призы в финале получат не только победители, но и занявшие призовые места.
Зрители соревнований смогут поучаствовать в конкурсах и посетить зоны активностей. Для самых активных компания «Комус» приготовила подарки и призы.
Компания «Комус» проводит фестиваль третий год, за время существования мероприятия его участниками стали более 3 тысяч человек. На время фестиваля парк Левобережный станет местом отдыха и развлечения для жителей и гостей Ростова.
Церемонию награждения финалистов проведут с участием победительниц регионального кастинга международного конкурса красоты «Мисс Офис», который состоится в Ростове-на-Дону 15 июня в ТРК «Мегамаг». Участвовать в конкурсе красоты могут ростовчанки, работающие в офисах, предварительно пройдя регистрацию на официальном сайте проекта.
Победительница будет представлять Ростов на финале в Москве и получит шанс выиграть 2 миллиона рублей и стать рекламным лицом главного спонсора конкурса компании «Комус».