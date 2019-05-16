Торговавший наркотиками в СНГ синдикат ликвидировали в Ростовской области

Posted 16 мая 2019, 07:08
Published 16 мая 2019, 07:08
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ростовской области и Краснодарского края сотрудники Южной оперативной таможни выявили международное отправление расфасованных и готовых к продаже сильнодействующих веществ общим весом более шести килограммов.
Международная организованная преступная группа из граждан России и Белоруссии с мая 2018 года распространяла наркотики через Интернет.
Лидер преступной группировки, ранее неофициально работавший тренером по силовым видам спорта в спортивном клубе, искал в Сети стероиды для личного пользования. Обратившись в один из интернет-магазинов, он получил предложение от представителя торговой точки за определенную плату распространять сильнодействующие вещества.
Мужчина организовал преступную группу и, получая деньги, заказывал наркотики в указанном интернет-магазине и передавал сообщникам, в обязанности которых входило распространение препаратов в разных регионах РФ.
Отмечается, что по на основе собранных материалов возбудили четыре уголовных дела.
Напомним, в Ростовской области ликвидировали наркосиндикат, распространявший на Юге РФ наркотики, полученные из Германии.
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