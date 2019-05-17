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Posted 17 мая 2019, 11:41

Published 17 мая 2019, 11:41

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Дмитрий Медведев прибыл в Ростов

17 мая 2019, 11:41
Сюжет
Новости Ростова
В Ростовской области в пятницу днем глава региона Василий Голубев встретил в аэропорту председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщили в правительстве области.

Медведев прилетел в регион с рабочим визитом. В сопровождении губернатора он отправился в «Госпиталь для ветеранов войн».

«Здесь чиновник планирует ознакомиться с открытым в этом году гериатрическим отделением. Также состоится совещание о реализации проекта «Старшее поколение», — пояснили в правительстве.

Ранее о визите Медведева в Ростов сообщало правительство России.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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