Медведев на совещании в Ростове раскритиковал состояние домов престарелых в РФ

Posted 17 мая 2019, 15:53
Published 17 мая 2019, 15:53
Modified 1 октября, 13:43
Updated 1 октября, 13:43
Напомним, в пятницу Медведев прибыл в Ростов, где посетил госпиталь для ветеранов войн. После этого он провел совещание на тему реализации проекта «Старшее поколение».
Во время встречи прозвучало, что в целом по России на запланированные мероприятия потратят 100 миллиардов рублей за несколько лет. Донской регион получит новые мобильные медицинские комплексы.
Медведев рассказал о состоянии домов-интернатов, пансионатов для престарелых, многие из которых, по его словам, находятся в неудовлетворительном состоянии.
«Нам необходимо наводить порядок в этих учреждениях. Также обычная проблема для них — это очереди. Эти учреждения необходимо восстанавливать заново, так как эта система в значительной степени за последние годы деградировала», — уточнил председатель правительства.
Он добавил, что для этого нужно подготовить специальную программу.
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