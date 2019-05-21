Завышение стоимости ремонта Дома культуры выявили в Неклиновском районе

Кроме того, проверка показала нарушение порядка и условий оплаты труда муниципальных служащих, расходы сверх необходимого из-за уплаты штрафов и пени, заключение договоров без определения условий, а также не своевременное поступление в бюджет средств от сдачи в аренду муниципального имущества.