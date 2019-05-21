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Posted 21 мая 2019, 08:57

Published 21 мая 2019, 08:57

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Завышение стоимости ремонта Дома культуры выявили в Неклиновском районе

21 мая 2019, 08:57
Проверка в Неклиновском районе показала завышение стоимости работ при ремонте Дома культуры, сообщила пресс-служба Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

Завышение стоимости на 137 тысяч рублей обнаружили при проверке деятельности администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения.

Кроме того, проверка показала нарушение порядка и условий оплаты труда муниципальных служащих, расходы сверх необходимого из-за уплаты штрафов и пени, заключение договоров без определения условий, а также не своевременное поступление в бюджет средств от сдачи в аренду муниципального имущества.

Отмечается, что по результатам проверки составили два протокола и привлекли к дисциплинарной ответственности 26 должностных лиц.

Напомним, Россельхознадзор требует привлечь к ответственности ростовский колбасный завод «Тавр» за выявленные нарушения.

#Экономика#Новости
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