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Posted 22 мая 2019, 09:38

Published 22 мая 2019, 09:38

Modified 11 сентября 2022, 15:15

Updated 11 сентября 2022, 15:15

Пользователи в Сети назвали необычную пятиэтажку в Ростове «домом Тарзана»

22 мая 2019, 09:38
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону местные жители заострили свое внимание на доме, который полностью обвит растениями, сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил снимок с многоэтажкой. Она приобрела зеленый цвет из-за вертикального озеленения. Строение находится на Гагринской, 9.

Подобный дизайн вызвал бурные обсуждения в комментариях. «Мечта коммунальщиков! Фасады ремонтировать не надо», — написал один из пользователей.

Горожане заявили, что эти растения разрушают стены, когда разрастаются. Некоторые считают, что дом им напомнил склеп. «Словно кадр из фильма о конце света», — написала одна из местных жительниц.

Некоторые из юзеров назвали дом жилищем Тарзана из книги Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приемыш обезьян».

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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