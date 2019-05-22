Пользователи в Сети назвали необычную пятиэтажку в Ростове «домом Тарзана»

Posted 22 мая 2019, 09:38
Published 22 мая 2019, 09:38
Modified 11 сентября 2022, 15:15
Updated 11 сентября 2022, 15:15
Автор публикации разместил снимок с многоэтажкой. Она приобрела зеленый цвет из-за вертикального озеленения. Строение находится на Гагринской, 9.
Подобный дизайн вызвал бурные обсуждения в комментариях. «Мечта коммунальщиков! Фасады ремонтировать не надо», — написал один из пользователей.
Горожане заявили, что эти растения разрушают стены, когда разрастаются. Некоторые считают, что дом им напомнил склеп. «Словно кадр из фильма о конце света», — написала одна из местных жительниц.
Некоторые из юзеров назвали дом жилищем Тарзана из книги Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приемыш обезьян».