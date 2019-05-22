Производство мяса и птицы в Ростовской области упало почти вдвое

Posted 22 мая 2019, 06:05
Published 22 мая 2019, 06:05
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство мяса и птицы упало на 45,1%.
Молока в регионе за указанный период было произведено 268,4 тысячи тонн, что на 0,3% больше, чем было зафиксировано за четыре месяца 2018 года.
Производство яиц также заметно упало. Так, в январе–апреле хозяйства региона получили 586,6 миллиона штук яиц, что на 11,3% меньше, чем годом ранее.
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