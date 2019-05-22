Производство мяса и птицы в Ростовской области упало почти вдвое

В Ростовской области за четыре месяца 2019 года в хозяйствах всех категорий было произведено 84,1 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство мяса и птицы упало на 45,1%. Молока в регионе за указанный период было произведено 268,4 тысячи тонн, что на 0,3% больше, чем было зафиксировано за четыре месяца 2018 года. Производство яиц также заметно упало. Так, в январе–апреле хозяйства региона получили 586,6 миллиона штук яиц, что на 11,3% меньше, чем годом ранее.