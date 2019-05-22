rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2019, 06:05

Published 22 мая 2019, 06:05

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Производство мяса и птицы в Ростовской области упало почти вдвое

22 мая 2019, 06:05
В Ростовской области за четыре месяца 2019 года в хозяйствах всех категорий было произведено 84,1 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство мяса и птицы упало на 45,1%.

Молока в регионе за указанный период было произведено 268,4 тысячи тонн, что на 0,3% больше, чем было зафиксировано за четыре месяца 2018 года.

Производство яиц также заметно упало. Так, в январе–апреле хозяйства региона получили 586,6 миллиона штук яиц, что на 11,3% меньше, чем годом ранее.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика