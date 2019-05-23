Автобусами большой вместимости будут возить дачников с Ростовского моря

Posted 23 мая 2019, 13:49
Published 23 мая 2019, 13:49
Modified 1 октября, 13:45
Updated 1 октября, 13:45
С августа 2018 года на единственном маршруте, связывающем СТО с городом, сменился перевозчик, который убрал большие автобусы и пустил маршрутки.
Учитывая, что на дачах на Ростовском море проживает около 7 тысяч человек, ситуация накалялась. Жители СТО не раз обращались к властям с просьбой вернуть на маршрут большие автобусы.
В итоге на маршруте опять сменили перевозчика, теперь линию обслуживает МУП МТК «Ростовпассажиртранс» и автобус большой вместимости.
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