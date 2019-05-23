rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2019, 07:58

Published 23 мая 2019, 07:58

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

До 2025 года в Ростовской области из аварийного жилья расселят 8,8 тыс человек

23 мая 2019, 07:58
За ближайшие пять лет в Ростовской области более 8,8 тысячи человек получат новое жилье взамен аварийного, сообщило региональное правительство.

В программу войдут жители области, чье жилье признали аварийным в период с 2012 по 2017 год.

Только в 2019–2020 годах в новое жилье переедут около двух тысяч человек, на эти цели потратят 1,3 миллиарда рублей. Отмечается, что все мероприятия по расселению людей из аварийного жилья идут без нарушения сроков.

Напомним, в Ростовской области в 2018 году новое жилье взамен аварийного получила 331 семья.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика