На портящие газоны набережной аттракционы пожаловались жители Ростова

«Ha газонax набережной появились аттракционы! Ктo дает разрешениe, и ктo крышует этот бизнec?» — спросил ростовчанин.
Кроме того, как пишет автор поста, по набережной среди гуляющих людей разъезжают большие электрокары и громко сигналят, если им не уступают дорогу.
Пользователи не увидели в ситуации ничего страшного. «Газон — это декор, украшение и то, что на украшениях расположились аттракционы для увеселения детей, а следовательно и их родителей, я не вижу ничего плохого», — написал один из комментаторов.
Напомним, ростовчане пожаловались, что слишком шумные представители туристических агентств мешают спокойному отдыху на набережной.