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На портящие газоны набережной аттракционы пожаловались жители Ростова

24 мая 2019, 09:50
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Житель Ростова-на-Дону пожаловался на размещенные на газонах набережной аттракционы, сообщается в городском паблике.

«Ha газонax набережной появились аттракционы! Ктo дает разрешениe, и ктo крышует этот бизнec?» — спросил ростовчанин.

Кроме того, как пишет автор поста, по набережной среди гуляющих людей разъезжают большие электрокары и громко сигналят, если им не уступают дорогу.

Пользователи не увидели в ситуации ничего страшного. «Газон — это декор, украшение и то, что на украшениях расположились аттракционы для увеселения детей, а следовательно и их родителей, я не вижу ничего плохого», — написал один из комментаторов.

Напомним, ростовчане пожаловались, что слишком шумные представители туристических агентств мешают спокойному отдыху на набережной.

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