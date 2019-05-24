В состоянии наркотического опьянения возил людей водитель маршрутки в Астрахани

В ходе операции «Автобус» патруль ДПС остановил на улице Свердлова автомобиль «Газель», выполнявший рейс по маршруту № 38. При проверке документов сотрудники полиции заметили, что водитель ведет себя неадекватно, при этом его речь была бессвязной — мужчина даже не смог написать само слово «освидетельствование» в протоколе.