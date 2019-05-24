В состоянии наркотического опьянения возил людей водитель маршрутки в Астрахани

В ходе операции «Автобус» патруль ДПС остановил на улице Свердлова автомобиль «Газель», выполнявший рейс по маршруту № 38. При проверке документов сотрудники полиции заметили, что водитель ведет себя неадекватно, при этом его речь была бессвязной — мужчина даже не смог написать само слово «освидетельствование» в протоколе.
Водителя, 45-летнего жителя Харабалинского района Астраханской области, доставили в областной наркологический диспансер, но проходить освидетельствование он отказался категорически.
Отмечается, что мужчину отстранили от управлением автомобилем, «Газель» поместили на спецстоянку. Теперь задержанному грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.
Напомним, в Сочи водитель маршрутки, виновный в ДТП с 11 пострадавшими, не имел разрешения на пассажироперевозки.