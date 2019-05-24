В Волгодонске автобус с пассажирами попал в ДТП, один ранен

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В Волгодонске Ростовской области вечером в четверг в столкновении автобуса и Daewoo Nexia пострадал один человек, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Авария произошла около шести часов вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Кошевого и Дружбы. Столкнулись автобус № 12, в котором находились 15 человек и иномарка. «В результате аварии пострадал 39-летний водитель Daewoo. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.