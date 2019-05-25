В Ростове в реке Мертвый Донец утонул 30-летний мужчина

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Ростова. По предварительной информации, мужчина отдыхал в кругу друзей, компания выпивала. В какой-то момент один из отдыхающих, изрядно выпив спиртного, решил искупаться в реке Мертвый Донец.
Переплыть реку 30-летнему ростовчанину удалось, но вернуться обратно к друзьям у него не хватило сил. Мужчина утонул на глазах друзей, прибывшие спасатели смогли достать из реки уже мертвое тело.
«По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку», — отметил источник.