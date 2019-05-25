rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове в реке Мертвый Донец утонул 30-летний мужчина

25 мая 2019, 20:14
Фото: Мёртвый Донец/vk.com
В Ростове-на-Дону в районе Кумженской рощи в реке Мертвый Донец утонул 30-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Ростова. По предварительной информации, мужчина отдыхал в кругу друзей, компания выпивала. В какой-то момент один из отдыхающих, изрядно выпив спиртного, решил искупаться в реке Мертвый Донец.

Переплыть реку 30-летнему ростовчанину удалось, но вернуться обратно к друзьям у него не хватило сил. Мужчина утонул на глазах друзей, прибывшие спасатели смогли достать из реки уже мертвое тело.

«По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку», — отметил источник.

Материалы по теме
Двое взрослых и один ребенок утонули в Ростовской области в 2019 годуВ Подмосковье автомобиль BMW X6 утонул в пруду Трое мужчин утонули в Астраханской области за два дня
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58