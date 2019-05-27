Почти 350 млн руб за год заработал депутат Каменского района

Posted 27 мая 2019, 11:46
Published 27 мая 2019, 11:46
Modified 17 сентября 2022, 16:05
Updated 17 сентября 2022, 16:05
В собственности депутата около 20 нежилых зданий, жилой дом, квартира и более 150 участков земли сельскохозяйственного назначения.
Еще одна квартира находится в собственности у сына депутата-миллионера, а у второго сына в пользовании квартира, жилой дом и земельный участок.
Также депутат владеет десятком легковых автомобилей, среди которых кроссовер Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, по две Hyundai Creta и Hyundai Crystal, Kia и Škoda.
Кроме того, за Брицыным числится автопарк тяжелой сельскохозяйственной техники.
Напомним, больше всех за 2018 год среди глав районов Ростова заработал руководитель Октябрьского района Юрий Золотарев.