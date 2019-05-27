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Posted 27 мая 2019, 11:46

Published 27 мая 2019, 11:46

Modified 17 сентября 2022, 16:05

Updated 17 сентября 2022, 16:05

Почти 350 млн руб за год заработал депутат Каменского района

Почти 350 млн руб за год заработал депутат Каменского района

27 мая 2019, 11:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Депутат Каменского района Ростовской области от «Единой России» Леонид Брицын за 2018 год заработал 344,8 миллиона рублей, следует из отчета о доходах.

В собственности депутата около 20 нежилых зданий, жилой дом, квартира и более 150 участков земли сельскохозяйственного назначения.

Еще одна квартира находится в собственности у сына депутата-миллионера, а у второго сына в пользовании квартира, жилой дом и земельный участок.

Также депутат владеет десятком легковых автомобилей, среди которых кроссовер Volkswagen Touareg, Volkswagen Tiguan, по две Hyundai Creta и Hyundai Crystal, Kia и Škoda.

Кроме того, за Брицыным числится автопарк тяжелой сельскохозяйственной техники.

Напомним, больше всех за 2018 год среди глав районов Ростова заработал руководитель Октябрьского района Юрий Золотарев.

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#Экономика#Новости
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