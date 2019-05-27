Заработавшую 40 млн руб на продаже наркотиков банду осудили в Ростовской области

Злоумышленники занимались распространением наркотиков с 2015 по 2018 год, они являются жителями Кубани и донского региона. Всех их задержали еще в начале минувшего года.
«Они покупали, перевозили и сбывали „синтетику“ по налаженной схеме, роли участников были распределены. Во время обысков у них нашли более 10 килограммов наркотиков», — пояснили в управлении.
Доход от сбыта превысил 40 миллионов рублей, после чего было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил обвиняемых к срокам от девяти до 15 лет заключения.