Более 83 млн руб потратят на покупку автобусов в Ростовской области

Министерство планирует приобрести приспособленные для перевозки инвалидов, стоячих и сидящих пассажиров автобусы, которые в дальнейшем выведут на городские маршруты. Стоимость контракта составит 83,5 миллиона рублей.
Подать заявку на участие можно до 10 июня, аукцион по выбору победителя состоится 14 числа. Деньги на закупку поступят из бюджета региона.
После заключения контракта подрядчику предстоит доставить транспорт заказчику в течение трех месяцев. Гарантия на транспорт составит два года.
Согласно технической документации, область получит 10 автобусов 2019 года выпуска. Каждый из них сможет вместить не менее 90 пассажиров.
Отмечается, что транспорт должен заводиться при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов.
Ранее появился еще один аукцион, согласно которому для заключенных в регионе закупят масло на 14 миллионов рублей.