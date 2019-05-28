Почти 40 человек эвакуировали из-за загоревшейся десятиэтажки в Ростове

Posted 28 мая 2019, 11:37
Published 28 мая 2019, 11:37
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Пожар начался на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 31, где находится 10-этажный дом. Пламя успело охватить пять квадратных метров.
«Из здания вывели 37 человек, никто из жильцов не пострадал. Огонь ликвидировали в течение 30 минут», — пояснили в управлении. К тушению огня привлекли 19 человек, которые использовали пять единиц техники.
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