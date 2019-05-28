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Posted 28 мая 2019, 11:37

Published 28 мая 2019, 11:37

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Почти 40 человек эвакуировали из-за загоревшейся десятиэтажки в Ростове

28 мая 2019, 11:37
В Ростове-на-Дону во вторник днем произошел пожар в жилом доме, из которого эвакуировали жильцов, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар начался на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 31, где находится 10-этажный дом. Пламя успело охватить пять квадратных метров.

«Из здания вывели 37 человек, никто из жильцов не пострадал. Огонь ликвидировали в течение 30 минут», — пояснили в управлении. К тушению огня привлекли 19 человек, которые использовали пять единиц техники.

Ранее в Аксайском районе произошло возгорание на рынке «Атлант», где вспыхнул один из павильонов.

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