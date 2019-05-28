Россияне экономят на еде и медицине

Количество россиян, сокративших расходы, возросло по всем направлениям. В прошлом году 2018 году на путешествиях экономили только двенадцать процентов респондентов, а на еде — семнадцать процентов. При этом, третью позицию в данном исследовании занимает экономия на одежде и обуви. Согласно статистическим данным, этот критерий в 2019 году увеличился до двадцати трех процентов. Еще семь процентов признались, что существенно сократили траты на медицину.