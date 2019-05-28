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Россияне экономят на еде и медицине

28 мая 2019, 11:54
Фото: pixabay.com
Холдинг «Ромир» провел исследование, в соответствии с результатами которого, около четверти российских респондентов за последний год стали чаще экономить на еде — двадцать четыре процента. Вместе с тем, еще двадцать девять процентов признались в экономии на путешествиях.

Газета “Известия” пишет, что к экономии не прибегают только семнадцать процентов опрошенных. Соответственно, был прерван рост числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — одиннадцать процентов, в 2017 году — восемнадцать процентов, а в 2018 — уже двадцать четыре процента.

Количество россиян, сокративших расходы, возросло по всем направлениям. В прошлом году 2018 году на путешествиях экономили только двенадцать процентов респондентов, а на еде — семнадцать процентов. При этом, третью позицию в данном исследовании занимает экономия на одежде и обуви. Согласно статистическим данным, этот критерий в 2019 году увеличился до двадцати трех процентов. Еще семь процентов признались, что существенно сократили траты на медицину.

Отмечается, что в исследовании, которое было проведено в апреле, приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от восемнадцати лет и старше.

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