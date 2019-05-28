Россияне экономят на еде и медицине

Газета “Известия” пишет, что к экономии не прибегают только семнадцать процентов опрошенных. Соответственно, был прерван рост числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — одиннадцать процентов, в 2017 году — восемнадцать процентов, а в 2018 — уже двадцать четыре процента.
Количество россиян, сокративших расходы, возросло по всем направлениям. В прошлом году 2018 году на путешествиях экономили только двенадцать процентов респондентов, а на еде — семнадцать процентов. При этом, третью позицию в данном исследовании занимает экономия на одежде и обуви. Согласно статистическим данным, этот критерий в 2019 году увеличился до двадцати трех процентов. Еще семь процентов признались, что существенно сократили траты на медицину.
Отмечается, что в исследовании, которое было проведено в апреле, приняли участие полторы тысячи респондентов в возрасте от восемнадцати лет и старше.