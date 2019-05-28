В Перми проверят случай с упавшим на жилой дом башенным краном

Так, пишет газета “Известия”, во время падения крана в кабине присутствовала женщина, которая была доставлена в больницу с травмами разной степени тяжести. Кроме того, был еще один пострадавший, отказавшийся от медицинской помощи. Кран упал на одноэтажный дом, в котором проживали пятнадцать человек, надворные постройки, примыкающие к частному дому, и автомобиль.