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В Перми проверят случай с упавшим на жилой дом башенным краном

28 мая 2019, 12:31
Фото: pixabay.com
В Перми следователи инициировали проверку по факту упавшего на жилой дом башенного крана.

Так, пишет газета “Известия”, во время падения крана в кабине присутствовала женщина, которая была доставлена в больницу с травмами разной степени тяжести. Кроме того, был еще один пострадавший, отказавшийся от медицинской помощи. Кран упал на одноэтажный дом, в котором проживали пятнадцать человек, надворные постройки, примыкающие к частному дому, и автомобиль.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверку будет принято процессуальное решение.

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