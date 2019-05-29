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Почти три тысячи жителей Ростовской области покусали клещи

29 мая 2019, 06:25
Фото: torange.biz/CC-BY 4.0
В Ростовской области более 2,9 тысячи человек обратились к медицинским специалистам из-за укусов клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала 2019 года в больницы обратились 2944 местных жителя, в том числе чуть более одной тысячи детей в возрасте до 14 лет. Больше всего пострадавших насчитали в Ростове, где укусов клещей не удалось избежать 413 горожанам.

На втором и третьем местах антирейтинга находятся Таганрог и Волгодонск с показателями 187 и 161 человек. Кроме того, активность клещей зафиксировано в Сальском и Песчанокопском районах.

За этот период зафиксировали 11 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Их зарегистрировали в нескольких районах, в том числе в Сальском, Пролетарском и Заветинском.

Сейчас в регионе продолжаются работы по обработке территорий против клещей.

Добавим, что в регионе в 2018 году выявили почти 30 случаев геморрагической лихорадки.

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