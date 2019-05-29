Почти три тысячи жителей Ростовской области покусали клещи

Всего с начала 2019 года в больницы обратились 2944 местных жителя, в том числе чуть более одной тысячи детей в возрасте до 14 лет. Больше всего пострадавших насчитали в Ростове, где укусов клещей не удалось избежать 413 горожанам.
На втором и третьем местах антирейтинга находятся Таганрог и Волгодонск с показателями 187 и 161 человек. Кроме того, активность клещей зафиксировано в Сальском и Песчанокопском районах.
За этот период зафиксировали 11 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Их зарегистрировали в нескольких районах, в том числе в Сальском, Пролетарском и Заветинском.
Сейчас в регионе продолжаются работы по обработке территорий против клещей.