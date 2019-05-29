Три ростовчанки до смерти забили знакомого

Между женщинами и их 41-летним знакомым сложились неприязненные отношения, которые привели к конфликту. Подозреваемые руками и ногами избили потерпевшего, в результате чего его госпитализировали.
«От полученных травм мужчина скончался в больнице. Всех нападавших задержали и допросили», — пояснили в управлении.
По факту произошедшего завели уголовное дело, в данный момент решается вопрос об аресте подозреваемых. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее в суд передали уголовное дело в отношении жителя Родионово-Несветайского района, который забил до смерти пятилетнюю девочку на глазах у ее матери и брата. Сейчас нападавший находится в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.