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В Ростове 15-летний мальчик впал в кому из-за алкоголя

30 мая 2019, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону вечером в среду подросток впал в кому после употребления алкоголя, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Первомайском районе. Школьники решили отметить окончание учебного года спиртным и купили абсент. По предварительным данным, трое друзей выпили 70-градусную жидкость прямо на улице. После чего 15-летний мальчик упал. Испуганные друзья вызвали скорую, подростка в срочном порядке доставили в больницу. Школьник впал в кому, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

«Инспекторы ПДН проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметил сотрудник ведомства.

Неизвестно, состоит ли ребенок на учете в ПДН, о семье школьника пока не сообщается.

Напомним, в Ростовской области подросток впал в кому после приема противоэпилептического лекарства.

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#Новости#Эксклюзив#Происшествия
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