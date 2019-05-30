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Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш не смог обжаловать арест

30 мая 2019, 12:32
Фото: RostovGazeta
Находящийся под стражей заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш не смог обжаловать свой арест, сообщил корреспондент RostovGazeta из зала суда.

Сидаша арестовал Ленинский районный суд до 19 июля по делу о превышении полномочий. В четверг была рассмотрена апелляция на это решение.

В ходе судебного заседания адвокат Александр Полянский предложил изменить меру пресечения на домашний арест, или отпустить на время предварительного следствия под залог Сергея Сидаша. Однако обвинение не поддержало данное ходатайство.

«Постановление Ленинского районного суда оставлен без изменения, апелляционное представление и апелляционная жалоба защитника — без удовлетворения», — отметили в суде.

Добавим, что чиновника задержали по делу бывшего главы Минстроя Николая Безуглова, который подозревается в хищениях при строительстве стадиона «Ростов-Арена». Общая сумма хищений составила более 220 миллионов рублей.

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