Автомеханики в Ростове обманули клиентов на 1 млн руб, выдавая машины за исправные

Злоумышленники предоставляли услуги по ремонту коробок передач. С клиентами они заключали договора и забирали машины на несколько дней. «Никаких работ подозреваемые не проводили, но брали полную стоимость ремонта. Пострадавшими признали более 20 человек на сумму свыше одного миллиона рублей», — пояснили в полиции.
Отмечается, что компания работала по двум адресам в Ростове — на Королева, 7А и переулке Космический, 7/7. Сотрудники использовали несколько названий, в том числе GearBox, Evergreen Auto Color.
Полиция попросила откликнуться всех, кто пострадал от действий мошенников.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который обманывал людей, представляясь работником управляющей компании.