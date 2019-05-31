Автомеханики в Ростове обманули клиентов на 1 млн руб, выдавая машины за исправные

Злоумышленники предоставляли услуги по ремонту коробок передач. С клиентами они заключали договора и забирали машины на несколько дней. «Никаких работ подозреваемые не проводили, но брали полную стоимость ремонта. Пострадавшими признали более 20 человек на сумму свыше одного миллиона рублей», — пояснили в полиции.