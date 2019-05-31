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Автомеханики в Ростове обманули клиентов на 1 млн руб, выдавая машины за исправные

31 мая 2019, 16:48
Фото: freepik / freepik.com
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении троих сотрудников автосервиса, которые обманывали своих клиентов, сообщили в региональном управлении МВД России.

Злоумышленники предоставляли услуги по ремонту коробок передач. С клиентами они заключали договора и забирали машины на несколько дней. «Никаких работ подозреваемые не проводили, но брали полную стоимость ремонта. Пострадавшими признали более 20 человек на сумму свыше одного миллиона рублей», — пояснили в полиции.

Отмечается, что компания работала по двум адресам в Ростове — на Королева, 7А и переулке Космический, 7/7. Сотрудники использовали несколько названий, в том числе GearBox, Evergreen Auto Color.

Полиция попросила откликнуться всех, кто пострадал от действий мошенников.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который обманывал людей, представляясь работником управляющей компании.

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