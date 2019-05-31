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Одноклассники и «Дикая мята» проведут в Москве концерт с участием группы «Тараканы!»

31 мая 2019, 10:41
Фото: wikimedia.org
Социальная сеть Одноклассники впервые проведет в Москве концерт молодых исполнителей, которые поборются за право открыть крупнейший опен-эйр фестиваль в России, «Дикую мяту».

Впервые на лайнап крупного фестиваля смогут повлиять пользователи социальной сети, которые в прямом эфире определят лучшего из трех претендентов.

В клубе «Москва» на территории бизнес-пространства АРМА 5 июня в 20:00 по московскому времени начнется концерт, на котором выступят Тося Чайкина, Samosaboy и Мария Шерер. Хэдлайнером вечера станет легендарная панк-группа «Тараканы!». Концерт будет транслироваться в прямом эфире в группе онлайн-шоу »ОК на связи!» в ОК.

Выбирать лучшую из трех групп будут пользователи Одноклассников прямо во время трансляции. В течение всего концерта внутри прямого эфира будет проходить интерактивное голосование, в котором смогут участвовать все зрители. Группа, набравшая больше всего голосов, откроет 28 июня фестиваль «Дикая мята» и выступит на одной сцене с популярными российскими музыкантами, среди которых — «Аквариум», Баста, Дельфин, Монеточка и другие.

Вход на концерт — свободный по предварительной регистрации. Сбор гостей в 19:00.

Для Одноклассников это первый опыт проведения концертов молодых исполнителей. При этом ОК регулярно поддерживают фестивали и музыкальные конкурсы. В копилке соцсети уже такие большие мероприятия, как фестиваль радио «Европа+», «Лайма», «Усадьба Jazz», «Стереолето». В этом году в Одноклассниках был выбран участник от России для международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019» — победителем народного выбора в соцсети стала группа «Давинчи».

Ограничение по возрасту 18+.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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