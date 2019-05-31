Одноклассники и «Дикая мята» проведут в Москве концерт с участием группы «Тараканы!»

Выбирать лучшую из трех групп будут пользователи Одноклассников прямо во время трансляции. В течение всего концерта внутри прямого эфира будет проходить интерактивное голосование, в котором смогут участвовать все зрители. Группа, набравшая больше всего голосов, откроет 28 июня фестиваль «Дикая мята» и выступит на одной сцене с популярными российскими музыкантами, среди которых — «Аквариум», Баста, Дельфин, Монеточка и другие.