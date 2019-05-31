Ростов остался без скоростной канатной дороги из-за отсутствия мэра

Напомним, что имя нового мэра города Ростова станет известно только в середине октября. В гордуме объяснили, что выборы были отложены из-за 270-летия города, чтобы в спокойном режиме провести два важных события. Однако эксперты поставили под сомнения такую причину. В Ростове провели круглый стол, где депутаты и политологи высказали свою точку зрения на сложившуюся ситуацию.
Мэра нет, но вы держитесь
"Начальник есть, не бывает такой ситуации, чтобы его не было. Есть врио - он исполняет обязанности. У нас всегда говорят, что вы опять назначаете непонятно кого: один пришел, другой ушел", - начал говорить генеральный директор фонда "Прикладная политология"Сергей Смирнов.
"Причем даже прощай не сказал, не простите (про Виталия Кушнарева - прим.ред.)", - сказали реплику эксперты, присутствующие на круглом столе.
Смирнов продолжил. "Поэтому давайте выберем, время есть"
"Что значит выберем? Что это такое значит в данной ситуации?", - спросил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Косинов.
"Можно я закончу? Давайте делать это, не торопясь, рассмотрим все возможные кандидатуры. Куда мы торопимся? Что у нас произойдет такого важного в июне, июле, августе и в сентябре, что нам без действуйщего главы администрации вот просто не прожить? Мы не примем какое-то решение? Чемпионата мира нет, хотя я даже думаю, что футболисты могут спокойно играть и при врио. У нас есть системная проблема нашей власти - она не разговаривает, а если и говорит, то только с кем-то отдельно и не теми словами. Мой знакомый один раз сказал по поводу Кушнарева и улицы Станиславского, что не нужно было ему обещать, что через полгода отремонтируем. Надо было сказать, что мы Станиславского делаем не для ЧМ, не для футболистов, и не для гостей города. Мы делаем для ростовчан, и делаем столько, сколько нужно. И когда закончим, тогда и скажем", - подытожил Смирнов.
Никто из присутствующих депутатов и экспертов с ним не согласился. Полгода - это долго.
Ростов оказался никому не нужен
"В чем огромный минус врио? Во-первых, сегодня у него нет половины заместителей, но это полбеды. Проблема заключается в том, что когда приходит новое лицо, то оно приводит новую команду, поэтому 80% из тех замов, включая действующего врио, фактически работают до нового мэра, а потом с большой вероятностью будут уволены. Фактически люди понимают, что им осталось работать 3-4 месяца, и они думают, зачем нам сейчас "костьми ложиться" и что-то делать. И вы говорите, что произойдет за это время?", - говорит депутат Заксобрания региона Дмитрий Величко.
Например, по его словам, уже сейчас надо готовиться к зимнему периоду, чтобы опять она для всех не была неожиданностью.
"Этого сейчас делать не будут. Когда зима наступит, то с тех уже не спросить, потому что они будут уволены, а новый скажет, что работает только месяц. Народ опять будет скользить по тротуарам. Но в целом система ущербна, так как назначение сити-менеджера зависит от губернатора, то есть как он скажет, так и будет. Когда человека назначают, то он отчитывается перед тем, кто его назначил. В нашем случае точно не перед народом", - сказал Величко.
Сергей Косинов также подвердил, что сейчас городом никто не занимается. "Никто не убирает этот мусор, окурки, и это я говорю только про центр. Сейчас надо было назначать конкурс, ставить человека, который будет нести ответственность, а вот эти все рассуждения, что мы посмотрим, полная ерунда. Вы же все прекрасно понимаете, что это связано с губернатором. Только ленивый не пишет, что он уходит. Сама областная власть дает посыл тому, что ребята мы сами не знаем, что с нами будет. Придет новый губернатор и уберет того, кого сегодня поставили. Давайте подождем, что будет с Голубевым", - заявил Косинов.
Виновата Америка
Слово дали депутату КПРФ Евгению Бессонову.
"Сейчас впринципе пауза во всем мире взята. Не летняя, а мир на пороге очередного кризиса. Американская экономика шатается сейчас. Советский союз развалился, он подогрел американскую экономику. Если бы мы не развалили советский союз и еще немного подержали жилезный занавес, то мы бы увидели крах американской империи. К сожалению, наших закупили", - так начал свое выступление Бессонов.
Но потом он вернулся к интересующему всех вопросу.
"Ну а если вы хотите по сити-менеджеру, то вопрос в процессе. Сейчас пауза из-за того, что парень из Москвы (Василий Голубев - прим.ред.) дошел до ручки, вокруг всех посадили, и он не знает, что делать дальше. Если он не знает, то какую команду соберет? В Ростовской области нет политической силы, которая бы дала направление. Единсвенная политическая сила - это народ", - сказал Бессонов.
Остались без канатной дороги
Как рассказал депутат городской думы Анатолий Котляров, сейчас из-за отсутствия мэра никто из инвесторов не хочет работать с городом.
"На прошлой неделе пришли люди и сказали, что мы предлагаем вам альтернативу - вместо метро построить канатную дорогу. Современные технологии позволяют двигаться со скоростью 40 км/ч, у общественного транспорта - 30 км/ч. Строится в течении двух лет и снимает все проблемы. Но инвесторы сказали, что вернутся к этому вопросу осенью, когда появится мэр. Вы понимаете, что этот вопрос сместился на год", - сообщил Котляров.
По его словам, в этом году ростовчане также останутся без пляжей.
"В прошлом году нам обещали, что пройдет ЧМ и будет отрыт пляж, но перенесли на год. В Ростове 90 километров береговой линии, а купаться будут люди на небольшом участке - 300 метров всего. У нас будут работать два пляжа, к одному из которых доступ закрыт. Деньги были выделены на 4 пляжа, и теперь они будут перераспределены. Когда принимали решение о переносе выборов на осень, то я единственный воздержался от этих вещей", - сказал Котляров.
"И даже коммунисты проголосовали "за"? А вы, Евгений Иванович, говорите, что за народ", - перебил его Сергей Косинов.
"Правильно, мы команду дали, и они проголосовали так", - оправдался Бессонов.
"Сплошная неопределенность", - заключил Котляров