Ростов остался без скоростной канатной дороги из-за отсутствия мэра

"Можно я закончу? Давайте делать это, не торопясь, рассмотрим все возможные кандидатуры. Куда мы торопимся? Что у нас произойдет такого важного в июне, июле, августе и в сентябре, что нам без действуйщего главы администрации вот просто не прожить? Мы не примем какое-то решение? Чемпионата мира нет, хотя я даже думаю, что футболисты могут спокойно играть и при врио. У нас есть системная проблема нашей власти - она не разговаривает, а если и говорит, то только с кем-то отдельно и не теми словами. Мой знакомый один раз сказал по поводу Кушнарева и улицы Станиславского, что не нужно было ему обещать, что через полгода отремонтируем. Надо было сказать, что мы Станиславского делаем не для ЧМ, не для футболистов, и не для гостей города. Мы делаем для ростовчан, и делаем столько, сколько нужно. И когда закончим, тогда и скажем", - подытожил Смирнов.