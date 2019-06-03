Академики, врачи, фэшн-фотографы: Кто живет в самом элитном поселке Ростова

Posted 3 июня 2019, 15:24
Published 3 июня 2019, 15:24
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Хутор Камышеваха и поселок Водопадный – самые престижные и элитные пригороды Ростова-на-Дону. Населенные пункты расположены на берегу Ростовского моря. Участки и дома здесь принадлежат в том числе представителям высшего руководства региона, высокопоставленным силовикам и богатым пенсионерам – врачам, академикам, отошедшим от дел предпринимателям и банкирам.
RostovGazeta заглянула за высокие заборы местной Рублевки и выяснила, кто живет в особняках на берегу Ростовского моря и сколько стоит это удовольствие.
По соседству с сильными мира сего можно найти немало интересных и достойных персонажей. Анализ данных из Росреестра и выписок из кадастровой карты позволил нам выяснить, что в Камышевахе и Водопадном основалось немало представителей бизнеса, научной элиты и творческой интеллигенции.
При первом приближении создается впечатление, что самые дорогие пригороды прочно оккупированы людьми в белых халатах. Если вы считаете, что врачи мало получают, то зря. Некоторые из них могут позволить себе особняки за миллионы и десятки миллионов. Вот лишь несколько примеров того, как можно удачно устроиться и в системе российского здравоохранения.
Например, участок в поселке Водопадном на улице Ясная Поляна прямо на берегу водохранилища площадью 16 соток принадлежит заслуженному врачу РФ, урологу, заведующему отделением областной больницы №2 Сергею Бове. А участком по соседству владеет его сын, тоже врач-уролог, сотрудник частного медицинского центра Филипп Бова. По сведениям одного из медицинских порталов, стоимость приема у него начинается от 2,5 тысячи рублей.
Недалеко от этой династии врачей основался известный ученый Юрий Сидоренко – врач-онколог, академик РАН и РАМН, член президиума Южного научного центра РАН, статья о котором есть даже в Википедии. Ему принадлежит участок в 23 сотки с домом на живописном берегу водохранилища. Неплохое место для отдыха после праведных трудов на ниве науки.
Еще одна представительница медицинского сообщества прикупила себе небольшой, но симпатичный участок на другом берегу Ростовского моря, в хуторе Камышеваха. По данным Росреестра, имение принадлежит заведующей отделением травматологии и ортопедии клиники Ростовского государственного медицинского университета Анне Алабут. Она была включена в книгу «Известные ростовчане XXI века» издания 2008 года.
И наконец, небольшой участок с домом в Водопадном, тоже на берегу, принадлежит врачу Павлу Боженко и его сыну Константину. Боженко известен тем, что изучает и практикует нетрадиционные методы лечения. В свое время он даже руководил экспертным советом Бюро медико-социальной экспертизы. Ему посвящена статья в книге «Врачи Дона» издания 1998 года. Вывод: ставить пиявки, делать иглоукалывания и кровопускания тоже может стать прибыльным делом.
Среди владельцев особняков в Водопадном и Камышевахе немало бывших бизнесменов. По крайней мере в открытых данных о собственниках участков много ликвидированных ИП и недействующих компаний. Однако и есть и представители нынешней бизнес-элиты.
Так, участком и огромным домом с шикарным видом на водоем владеет полный тезка управляющего банком ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. А участок в Камышевахе с двухэтажным домом принадлежит полному тезке бывшего члена совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и бывшего совладельца ООО «Теплогазресурс наладка» Валентину Ильюку и его сыну Владимиру.
Немало среди владельцев участков и бизнес-леди. Предпринимательница Изабелла Восканова имеет дом с выходом на берег в Водопадном на улице Ясная Поляна, а Татьяна Гильмутдинова, зарабатывающая на грузоперевозках, купила себе домик в Камышевахе. Еще одна счастливая обитательница Водопадного – учредительница и владелица ныне недействующего ООО «Ростовский-на-Дону Зоомагазин» Наталья Македонская.
Среди жителей Водопадного мы заметили и «людей со связями». Так, в скромном, но уютном доме на улице Ясная Поляна проживает владелец нескольких компаний-производителей стройматериалов Роман Грибенюк. Его родной брат Андрей Грибенюк был депутатом Ростовской-на-Дону городской думы 3-5 созывов.
Принадлежащее братьям ООО «Компания "ДОН-КЕРАМА"» было поставщиком стройматериалов по контрактам с ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт», муниципальным клинико-диагностическим центром «Здоровье» Ростова-на-Дону и Центральной городской больницей города Азова.
Есть в элитном поселке и своя творческая интеллигенция. Доля 1/3 в одном из имений принадлежит ростовскому фотографу Иоланте Важинской. На ее странице в Инстаграме говорится, что она снимает свадебные, детские и семейные фото. А в портфолио – типичные фотосессии вроде «Романтическая прогулка по Ростову» и предложения «Записываемся на новый свадебный сезон!». Видимо, ошибочно было считать, что лучшая профессия для девушки с высшим образованием – это наращивание ресниц и ногтей.
Теперь прикинем цены на особняки и участки в Камышевахе и Водопадном. Для начала сравним кадастровую стоимость разных участков. Так, один из самых дорогих участков находится на улице Ясная Поляна, 1-В. Только кадастровая стоимость составляет 577,5 тысячи рублей. Остальные рассмотренные нами участки подешевле – не более 300 тысяч. Разумеется, рыночная цена земли здесь гораздо (гораздо!) выше.
Теперь рассмотрим предложения по уже готовым домам. В Камышевахе, как было сказано, продается вообще самый дорогой особняк Ростова и, возможно, области. Это трехуровневый дворец на Озерной улице площадью 730 квадратных метров с гостевым домом на 200 квадратных метров и гаражом, домом для охраны и персонала, бассейном, залом для банкетов и ухоженным садом. Дом расположен на обширной территории в 1 гектар. Стоимость – 200 миллионов рублей.
Но если вам не по карману такой вариант, есть куда более скромное предложение. На той же Озерной улице есть дизайнерский особняк на 480 квадратов с террасами и витражами, летним бассейном и собственным причалом. Стоимость этого дома – 99 миллионов рублей.
Ну и совсем экономное предложение – 4-этажный коттедж площадью 840 метров на Лазуритовой улице. Монолитный дом 2013 года постройки продается всего-то за 55 миллионов рублей.
Впрочем, если ни одно из этих предложений вас не устраивает, всегда можно просто приехать на Ростовское море, чтобы полюбоваться красивыми домами, садами и отдохнуть на берегу водохранилища. Правда, только в том случае, если найдете, где между всеми этими особняками и кирпичными оградами пройти к берегу.
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