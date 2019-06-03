Академики, врачи, фэшн-фотографы: Кто живет в самом элитном поселке Ростова

При первом приближении создается впечатление, что самые дорогие пригороды прочно оккупированы людьми в белых халатах. Если вы считаете, что врачи мало получают, то зря. Некоторые из них могут позволить себе особняки за миллионы и десятки миллионов. Вот лишь несколько примеров того, как можно удачно устроиться и в системе российского здравоохранения.