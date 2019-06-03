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От продажи на «Авито» спасли четверых диких лисят в Ростове

3 июня 2019, 12:55
Фото: vk.com/club132761838
Четверых диких лисят спасли от продажи для фотосессий ветеринары в Ростове-на-Дону, сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Худых и напуганных лисят принесла в ветклинику девушка, которая рассказала несколько версий того, как лисята оказались у нее. По первой версии их мать сбила машина, по второй — уже мертвую лисицу с малышами нашли возле норы.

Детеныши были грязные и испуганные, в клинике их проглистили, очистили от клещей, сделали прививки от бешенства и оставили на передержку по причине невозможности обеспечить лисятам надлежащий уход в домашних условиях.

Девушку, которая привезла животных в клинику, лисята успели искусать, но от рекомендованных профилактических мер она отказалась.

Через неделю девушка вновь приехала в клинику и заявила, что хочет забрать лисят, не отдавать животных ветеринары не имели права. Девушка забрала лисят, а спустя совсем немного времени на «Авито» появилось объявление об их продаже для домашнего содержания или для фотосессий.

Ветеринары провели беседу с «хозяйкой» животных, после которой она отказалась от зверей. В настоящее время все четверо лисят находятся в клинике, но им ищут постоянный дом.

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