От продажи на «Авито» спасли четверых диких лисят в Ростове

Худых и напуганных лисят принесла в ветклинику девушка, которая рассказала несколько версий того, как лисята оказались у нее. По первой версии их мать сбила машина, по второй — уже мертвую лисицу с малышами нашли возле норы.
Детеныши были грязные и испуганные, в клинике их проглистили, очистили от клещей, сделали прививки от бешенства и оставили на передержку по причине невозможности обеспечить лисятам надлежащий уход в домашних условиях.
Девушку, которая привезла животных в клинику, лисята успели искусать, но от рекомендованных профилактических мер она отказалась.
Через неделю девушка вновь приехала в клинику и заявила, что хочет забрать лисят, не отдавать животных ветеринары не имели права. Девушка забрала лисят, а спустя совсем немного времени на «Авито» появилось объявление об их продаже для домашнего содержания или для фотосессий.
Ветеринары провели беседу с «хозяйкой» животных, после которой она отказалась от зверей. В настоящее время все четверо лисят находятся в клинике, но им ищут постоянный дом.