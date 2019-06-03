От продажи на «Авито» спасли четверых диких лисят в Ростове

Через неделю девушка вновь приехала в клинику и заявила, что хочет забрать лисят, не отдавать животных ветеринары не имели права. Девушка забрала лисят, а спустя совсем немного времени на «Авито» появилось объявление об их продаже для домашнего содержания или для фотосессий.