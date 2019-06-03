Птицефабрику наказали в Ростовской области за свалку трупов птиц

В ходе проверки было установлено, что птицефабрика «Алена» на участке площадью почти 11 гектаров разместила биологические отходы. К ним относятся птичий помет, перья, кости, трупы птицы.
Кроме того, предприятие сняло верхний плодородный слой почвы, когда подготавливало площадку для навоза. Жалоба поступила от главы Цимлянского района и эти доводы подтвердились.
Отмечается, что птицефабрику привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 200 тысяч рублей.
Ранее появилась информация, что за прошлый год убыток «Птицефабрики Белокалитвинской» составил более 211 миллионов рублей. Летом прошлого года из-за вируса птичьего гриппа на фабрике уничтожили более 160 тысяч птиц.