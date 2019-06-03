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Птицефабрику наказали в Ростовской области за свалку трупов птиц

3 июня 2019, 09:50
Фото: flickr.com
В Ростовской области привлекли к ответственности птицефабрику за свалку биологических отходов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что птицефабрика «Алена» на участке площадью почти 11 гектаров разместила биологические отходы. К ним относятся птичий помет, перья, кости, трупы птицы.

Кроме того, предприятие сняло верхний плодородный слой почвы, когда подготавливало площадку для навоза. Жалоба поступила от главы Цимлянского района и эти доводы подтвердились.

Отмечается, что птицефабрику привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 200 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что за прошлый год убыток «Птицефабрики Белокалитвинской» составил более 211 миллионов рублей. Летом прошлого года из-за вируса птичьего гриппа на фабрике уничтожили более 160 тысяч птиц.

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