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Ракетная бригада Черноморского флота проведет учения в Крыму

3 июня 2019, 10:58
Фото: mil.ru
Официальный представитель Черноморского флота Роман Рулев заявил о том, что в Крыму в рамках плановых учений военными были развернуты комплексы «Бастион» .

Газета “Известия” пишет, что по словам Рулева, в установленных районах Крымского полуострова расчеты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ осуществляют отработку практических навыков. Военные тренируют нанесение ударов по морским целям. Так, в ходе учений военные проверят механизм обнаружения надводных целей, и подготовят комплексы к нанесению ракетных ударов. Кроме того, они проведут электронные пуски ракет по условному противнику.

Отмечается, что в учениях задействованы двадцать единиц военной и спецтехники, а также около сотни военнослужащих из состава отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота.

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