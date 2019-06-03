Ракетная бригада Черноморского флота проведет учения в Крыму

Газета “Известия” пишет, что по словам Рулева, в установленных районах Крымского полуострова расчеты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ осуществляют отработку практических навыков. Военные тренируют нанесение ударов по морским целям. Так, в ходе учений военные проверят механизм обнаружения надводных целей, и подготовят комплексы к нанесению ракетных ударов. Кроме того, они проведут электронные пуски ракет по условному противнику.