Рабочие завершили ремонт дороги и тротуара на Лелюшенко в Ростове

Posted 4 июня 2019, 06:03
Published 4 июня 2019, 06:03
Modified 1 октября, 14:19
Updated 1 октября, 14:19
Ремонт одной из самых крупных ростовских магистралей был произведен за счет средств, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочим предстоит только нанести разметку.
Также сообщается, что на улице Катаева на 80% выполнено устройство бортового камня, на 25% — поребрика, а на Таганрогской ремонт тротуара также близится к завершению.
Кроме того, рабочие приступили к ремонту переулка Кривошлыковский на участке от площади Октябрьская до улицы Буйнакская. За прошедшую неделю в Ростове была отремонтирована 41 дорога. Площадь восстановленного покрытия проезжей части составила 2,8 тысячи квадратных метров.
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