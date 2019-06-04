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Posted 4 июня 2019, 06:03

Published 4 июня 2019, 06:03

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Рабочие завершили ремонт дороги и тротуара на Лелюшенко в Ростове

4 июня 2019, 06:03
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону было полностью завершено устройство нового асфальтобетонного покрытия проезжей части, поребрика, бортового камня, тротуара по улице Лелюшенко, говорится в сообщении городской администрации.

Ремонт одной из самых крупных ростовских магистралей был произведен за счет средств, выделенных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочим предстоит только нанести разметку.

Также сообщается, что на улице Катаева на 80% выполнено устройство бортового камня, на 25% — поребрика, а на Таганрогской ремонт тротуара также близится к завершению.

Кроме того, рабочие приступили к ремонту переулка Кривошлыковский на участке от площади Октябрьская до улицы Буйнакская. За прошедшую неделю в Ростове была отремонтирована 41 дорога. Площадь восстановленного покрытия проезжей части составила 2,8 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось о введении ограничения движения по улицам Лермонтовская и Металлургическая.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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