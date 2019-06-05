В четыре раза увеличилось число мест отдыха у воды в Ростовской области

Posted 5 июня 2019, 09:35
Published 5 июня 2019, 09:35
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
При этом количество пляжей остается примерно прежним. В рамках подготовки к купальному сезону в области провели единый «День безопасности на воде» и субботник, в рамках которого очистили от мусора порядка 200 зон отдыха.
К мероприятию привлекли 11 тысяч добровольцев и учеников школ, в ходе работ отсыпали песком 162 территории, оборудовали более 120 детских и спортивных площадок, установили и отремонтировали более 500 навесов от солнца. Кроме добровольцев, в мероприятии участвовали 1,1 тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.
Напомним, около 130 пляжей планируют открыть в Ростовской области в купальный сезон 2019 года, это почти на 20 больше, чем годом ранее.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]