В четыре раза увеличилось число мест отдыха у воды в Ростовской области

К мероприятию привлекли 11 тысяч добровольцев и учеников школ, в ходе работ отсыпали песком 162 территории, оборудовали более 120 детских и спортивных площадок, установили и отремонтировали более 500 навесов от солнца. Кроме добровольцев, в мероприятии участвовали 1,1 тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования.