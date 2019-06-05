Водителей в Ростовской области будут штрафовать круглосуточно

Posted 5 июня 2019, 08:16
Published 5 июня 2019, 08:16
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
«Комплексы поместят в подвесные антивандальные боксы, оснащенные охранной сигнализацией и датчиками ГЛОНАСС. Всего в регионе работают свыше 100 подобных комплексов», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что использование оборудования стало хорошим способом снижения аварийности. Основная часть аварий происходит из-за превышения скорости и выезда на «встречку».
В минувшем году при помощи комплексов удалось локализовать 195 мест концентрации ДТП из 215.
При этом в регионе участились нападения на операторов передвижных комплексов. Водители испытывают к ним неприязнь и пытаются выяснить отношения грубой силой.
Автолюбителям напомнили, что за подобные действия грозит уголовная ответственность.
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