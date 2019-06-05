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Posted 5 июня 2019, 08:16

Published 5 июня 2019, 08:16

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Водителей в Ростовской области будут штрафовать круглосуточно

5 июня 2019, 08:16
В Ростовской области в текущем году 50 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД переведут на круглосуточный режим работы, сообщили в правительстве региона.

«Комплексы поместят в подвесные антивандальные боксы, оснащенные охранной сигнализацией и датчиками ГЛОНАСС. Всего в регионе работают свыше 100 подобных комплексов», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что использование оборудования стало хорошим способом снижения аварийности. Основная часть аварий происходит из-за превышения скорости и выезда на «встречку».

В минувшем году при помощи комплексов удалось локализовать 195 мест концентрации ДТП из 215.

При этом в регионе участились нападения на операторов передвижных комплексов. Водители испытывают к ним неприязнь и пытаются выяснить отношения грубой силой.

Автолюбителям напомнили, что за подобные действия грозит уголовная ответственность.

#Общество#Новости
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