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Ростовчане попросили перенести автовокзал в здание старого аэропорта

6 июня 2019, 07:15
Фото: Kayhan ERTUGRUL/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города перенести автовокзал в здание, где раньше располагался аэропорт, обращение появилось в сервисе «Активный ростовчанин».

«Предлагаю перенести пригородный автовокзал в здание старого аэропорта. Это поможет разгрузить проспект Шолохова и кольцо на Октябрьской площади», — написал ростовчанин.

Он добавил, что реализация его инициативы позволит сохранить здание аэропорта. Петиция появилась в четверг утром и пока ее подписал только один человек.

Чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо собрать не менее 500 голосов.

Ранее в Ростовской области предложили поднять зарплату школьным психологам, которые получают не более 15 тысяч рублей. Поэтому им приходится подрабатывать, из-за чего, по словам заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой, они наблюдают слабую подготовку специалистов.

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