Ростовчане попросили перенести автовокзал в здание старого аэропорта

«Предлагаю перенести пригородный автовокзал в здание старого аэропорта. Это поможет разгрузить проспект Шолохова и кольцо на Октябрьской площади», — написал ростовчанин.
Он добавил, что реализация его инициативы позволит сохранить здание аэропорта. Петиция появилась в четверг утром и пока ее подписал только один человек.
Чтобы обращение рассмотрели власти, необходимо собрать не менее 500 голосов.
Ранее в Ростовской области предложили поднять зарплату школьным психологам, которые получают не более 15 тысяч рублей. Поэтому им приходится подрабатывать, из-за чего, по словам заместителя главы администрации города по социальным вопросам Елены Кожуховой, они наблюдают слабую подготовку специалистов.