Инсценировщики ДТП пытались заработать миллион рублей в Ростове

Posted 7 июня 2019, 07:47
Published 7 июня 2019, 07:47
Modified 1 октября, 14:45
Updated 1 октября, 14:45
В полицию обратился представитель страховой компании, который рассказал о подозреваемых, якобы повредивших в аварии ВАЗ-21099 и Land Rover.
«Проверка показала, что 38-летний и 40-летний мужчины подстроили дорожно-транспортное происшествие. Указанные в документах повреждения не соответствовали действительности», — пояснили в управлении.
Отмечается, что злоумышленники пытались получить от страховой компании более 900 тысяч рублей. По факту мошенничества завели уголовное дело.
Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Ростове-на-Дону завели уголовное дело по факту хищения 30 миллионов рублей, выделенных на расчистку местного водоема.
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