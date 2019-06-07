Путин рекомендовал изменить отношение к доллару

RT пишет, что со слов Путина, на данный момент сформировались новые экономические центры, укрепилась роль региональных валют, а также сдвинулся баланс сил и интересов. Президент видит решение проблемы в адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который выступает инструментом давления страны-эмитента на мир в целом.
Отмечается, что глава государства акцентировал внимание на том, что американские власти сами ставят под сомнения собственными преимущества, позволяя падать доверию к доллару.