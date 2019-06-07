Путин рекомендовал изменить отношение к доллару

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил о том, что существенные изменения современного мира могут быть только после того, как будет пересмотрено отношение к доллару.

RT пишет, что со слов Путина, на данный момент сформировались новые экономические центры, укрепилась роль региональных валют, а также сдвинулся баланс сил и интересов. Президент видит решение проблемы в адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который выступает инструментом давления страны-эмитента на мир в целом. Отмечается, что глава государства акцентировал внимание на том, что американские власти сами ставят под сомнения собственными преимущества, позволяя падать доверию к доллару.