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В число регионов с наибольшим ростом преступности попала Ростовская область

7 июня 2019, 13:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В число регионов с наибольшим количеством зарегистрированных за январь-апрель 2019 года преступлений попала Ростовская область, статистику опубликовала Генпрокуратура РФ.

За указанный период в области зафиксировали 19,4 тысячи преступлений, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самое большое количество преступлений в ЮФО за первые четыре месяца года произошло в Краснодарском крае, 23,4 тысячи.

Заметнее всего в Ростовской области выросло число случаев мошенничества, на 53,8%. Кроме того, на 40% увеличилось число преступлений террористической направленности и на 21,2% совершенных тяжких преступлений.

При этом в среднем в ЮФО число зарегистрированных преступлений за отчетный период выросло на 2,4%.

Напомним, самые небезопасные с криминальной точки зрения районы города назвала полиция Ростова.

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