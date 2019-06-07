В число регионов с наибольшим ростом преступности попала Ростовская область

За указанный период в области зафиксировали 19,4 тысячи преступлений, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом самое большое количество преступлений в ЮФО за первые четыре месяца года произошло в Краснодарском крае, 23,4 тысячи.
Заметнее всего в Ростовской области выросло число случаев мошенничества, на 53,8%. Кроме того, на 40% увеличилось число преступлений террористической направленности и на 21,2% совершенных тяжких преступлений.
При этом в среднем в ЮФО число зарегистрированных преступлений за отчетный период выросло на 2,4%.