rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двое футболистов продлили контракты с ФК «Ростов»

8 июня 2019, 10:28
Фото: fc-rostov.ru
Двое игроков футбольной команды «Ростов» на несколько лет продлили контракты с клубом, сообщается на сайте ФК.

Речь идет о вратаре Сергее Песьякове и нападающем Элдоре Шомуродове. Первый продлил контракт на три года, второй — на пять лет.

Добавим, что оба футболиста выступают за клуб с 2017 года. За это время вратарь поучаствовали в 47 играх, нападающий — в 52 матчах.

Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионата России ростовчане оказались на девятом месте. Лидером стал питерский клуб «Зенит».

Кроме того, «Ростов» вылетел из Кубка России.

Также стало известно, что клуб подписал контракт бывшим игроком «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Соглашение рассчитано на четыре года.

Материалы по теме
Один из тренеров ФК «Ростов» покинул клубФК «Ростов» не комментирует информацию о долге в 520 тыс евро перед БердыевымФК «Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Зенита»
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28