Двое футболистов продлили контракты с ФК «Ростов»

Речь идет о вратаре Сергее Песьякове и нападающем Элдоре Шомуродове. Первый продлил контракт на три года, второй — на пять лет.
Добавим, что оба футболиста выступают за клуб с 2017 года. За это время вратарь поучаствовали в 47 играх, нападающий — в 52 матчах.
Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионата России ростовчане оказались на девятом месте. Лидером стал питерский клуб «Зенит».
Кроме того, «Ростов» вылетел из Кубка России.
Также стало известно, что клуб подписал контракт бывшим игроком «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Соглашение рассчитано на четыре года.