Присяжные в Ростове признали вину майора ФСБ в убийстве

Весной 2018 года Стерлягов в Кабардино-Балкарии, находясь в служебной командировке, убил Хусея Макитова. Спецназовец находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения убийства. Стерлягов вместе со своим товарищем потребовал молодого человека отвезти их на базу, тот отказался. Это и стало причиной агрессии и нападении на мужчин с ножом.