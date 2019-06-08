Присяжные в Ростове признали вину майора ФСБ в убийстве

Весной 2018 года Стерлягов в Кабардино-Балкарии, находясь в служебной командировке, убил Хусея Макитова. Спецназовец находился в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения убийства. Стерлягов вместе со своим товарищем потребовал молодого человека отвезти их на базу, тот отказался. Это и стало причиной агрессии и нападении на мужчин с ножом.
Стерлягов сначала пытался напасть на Али Байдаева, однако он сумел сбежать. Тогда майор нанес несколько ножевых ранений Макитову, от травм мужчина скончался. После совершения преступления Стерлягов скрылся. Свою вину подсудимый не признает, утверждая, что сам защищался.
«Присяжными было принято решение в части покушения на убийство оправдать подсудимого, в части убийства — признать виновным», — рассказали в суде.