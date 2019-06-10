Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ростовской области

Предупреждение распространяется на северо-западные, северо-восточные, южные и юго-восточные районы. Также местами по региону сохранится высокая пожароопасность.
Жителей области попросили не разжигать костры на природе, быть осторожными в обращении с огнем. Также не следует сжигать сухую траву, а в экстренных случаях надо звонить по телефону 101.
По информации Гидрометцентра, во вторник и среду в Ростове будет облачно, а температура воздуха поднимется до 32 градусов. В четверг и пятницу в городе пройдут дожди.