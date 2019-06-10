Низкая водность мешает восполнять запасы рыбы в Ростовской области

Из-за низкого уровня воды рыба не имеет возможности эффективно проходить на места нерестилищ.
В частности, такая проблема остро стоит на Кочетовском гидроузле, пропускная способность рыбы которого в настоящее время крайне низка. Отмечается, что для исправления ситуации в регионе рассматривают возможность строительства рыбоходно-нерестового канала в обход Кочетковского гидроузла.
При этом единственным способом поддержания численности промысловых рыб и сохранения биоразнообразия в области остается искусственное воспроизводство. В регионе планируют внедрить новые технологии, способствующие увеличение получаемой молоди на единицу площади, проводить обучение специалистов и осуществлять научное сопровождение процесса воспроизводства.
Напомним, жители прилегающих к Цимлянсокму водохранилищу населенных пунктов спасали рыбу из пересыхающих «музг».