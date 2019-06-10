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Низкая водность мешает восполнять запасы рыбы в Ростовской области

10 июня 2019, 07:23
Фото: Ian Sutton/CC BY 2.0 / flickr.com
Низкая водность водоемов Ростовской области препятствует восстановлению рыбных запасов, сообщила пресс-служба АзНИИРХ.

Из-за низкого уровня воды рыба не имеет возможности эффективно проходить на места нерестилищ.

В частности, такая проблема остро стоит на Кочетовском гидроузле, пропускная способность рыбы которого в настоящее время крайне низка. Отмечается, что для исправления ситуации в регионе рассматривают возможность строительства рыбоходно-нерестового канала в обход Кочетковского гидроузла.

При этом единственным способом поддержания численности промысловых рыб и сохранения биоразнообразия в области остается искусственное воспроизводство. В регионе планируют внедрить новые технологии, способствующие увеличение получаемой молоди на единицу площади, проводить обучение специалистов и осуществлять научное сопровождение процесса воспроизводства.

Напомним, жители прилегающих к Цимлянсокму водохранилищу населенных пунктов спасали рыбу из пересыхающих «музг».

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#Новости#Экономика
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