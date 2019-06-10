Низкая водность мешает восполнять запасы рыбы в Ростовской области

В частности, такая проблема остро стоит на Кочетовском гидроузле, пропускная способность рыбы которого в настоящее время крайне низка. Отмечается, что для исправления ситуации в регионе рассматривают возможность строительства рыбоходно-нерестового канала в обход Кочетковского гидроузла.