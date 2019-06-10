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Опытный рыбак утонул в Ростовской области

10 июня 2019, 08:09
Фото: maxpixel.net
В субботу в пруду в поселке Новоприморка Ростовской области утонул 37-летний рыбак, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Мужчина приехал на пруд рано утром, чтобы порыбачить. Родные и друзья рыбака знали о том, где он находится. Однако к обеду ростовчанин не вернулся домой и не отвечал на звонки. Родственники решили проверить и приехали в Новоприморку. Друзья обнаружили мужчину утонувшим в пруду, скорее всего, он зацепился на дне пруда и не смог выбраться из воды. Спасти его не удалось, мужчина уже был мертв.

«Следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства ЧП», - отметил источник.

Утонувший был опытным рыбаком, он около десяти лет занимался рыболовством.

Напомним, мать утонувшего ростовчанина ищет свидетелей трагедии.

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