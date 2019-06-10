Опытный рыбак утонул в Ростовской области

Мужчина приехал на пруд рано утром, чтобы порыбачить. Родные и друзья рыбака знали о том, где он находится. Однако к обеду ростовчанин не вернулся домой и не отвечал на звонки. Родственники решили проверить и приехали в Новоприморку. Друзья обнаружили мужчину утонувшим в пруду, скорее всего, он зацепился на дне пруда и не смог выбраться из воды. Спасти его не удалось, мужчина уже был мертв.