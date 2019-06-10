Ростовская «Глория Джинс» не смогла отсудить деньги за потерянный груз

Как следует из материалов дела, «Корпорацией «Глория Джинс» и «Евротрансом» в 2017 году был заключен договор на перевозку грузов. В 2018 году заказчик передал транспортной компании к перевозке груз на 695 мест на общую сумму 29,13 миллиона рублей. Поводом для обращения в суд стала недостача товара на сумму 1,48 миллиона рублей.