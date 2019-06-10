rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2019, 08:39

Published 10 июня 2019, 08:39

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Ростовская «Глория Джинс» не смогла отсудить деньги за потерянный груз

10 июня 2019, 08:39
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области не удовлетворил иск «Корпорации «Глория Джинс» к грузоперевозчику ООО «Евротранс», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Как следует из материалов дела, «Корпорацией «Глория Джинс» и «Евротрансом» в 2017 году был заключен договор на перевозку грузов. В 2018 году заказчик передал транспортной компании к перевозке груз на 695 мест на общую сумму 29,13 миллиона рублей. Поводом для обращения в суд стала недостача товара на сумму 1,48 миллиона рублей.

Ответчик же документально подтвердил, что транспортное средство прибыло на место без повреждений и с пломбами.

Арбитражный суд встал на сторону «Евротранса» отказав ритейлеру в удовлетворении заявленных требований.

АО «Корпорация «Глория Джинс» была зарегистрирована в 1997 году. Основным видом деятельности является производство прочей верхней одежды. В 2018 году пост гендиректора компании возглавила Шарен Терни, которая руководила ранее Victoria’s Secret.

Напомним, что ранее Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу вынесло запрет на реализацию домашней обуви в магазине розничной сети АО «Глория Джинс», которая является дочерней компанией АО «Корпорация «Глория Джинс».

#Экономика#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика