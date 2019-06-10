Ростовская «Глория Джинс» не смогла отсудить деньги за потерянный груз

Posted 10 июня 2019, 08:39
Published 10 июня 2019, 08:39
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Как следует из материалов дела, «Корпорацией «Глория Джинс» и «Евротрансом» в 2017 году был заключен договор на перевозку грузов. В 2018 году заказчик передал транспортной компании к перевозке груз на 695 мест на общую сумму 29,13 миллиона рублей. Поводом для обращения в суд стала недостача товара на сумму 1,48 миллиона рублей.
Ответчик же документально подтвердил, что транспортное средство прибыло на место без повреждений и с пломбами.
Арбитражный суд встал на сторону «Евротранса» отказав ритейлеру в удовлетворении заявленных требований.
АО «Корпорация «Глория Джинс» была зарегистрирована в 1997 году. Основным видом деятельности является производство прочей верхней одежды. В 2018 году пост гендиректора компании возглавила Шарен Терни, которая руководила ранее Victoria’s Secret.
Напомним, что ранее Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу вынесло запрет на реализацию домашней обуви в магазине розничной сети АО «Глория Джинс», которая является дочерней компанией АО «Корпорация «Глория Джинс».
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